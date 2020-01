Au apărut noi informații și martori care susțin că cele două fete sunt în viață și ca au fost văzute în Italia. Toate astea în timp ce rechizitoriul aşteptă semnătura procurorului.

A apărut un martor care are informații noi și susține că le-a văzut pe fete. „Cineva din zona mea, din Foggia le-a văzut pe fete, dar numai pe Luiza”, a declarat Mărioara, martorul care a făcut mai multe dezvăluiri.

Femeia face dezvăluiri uluitoare și oferă informații venite atât de la poliția din Italia cât și de la alte surse care susțin că au intrat în contact direct cu cele două fete. „Mi-au explicat situația… au fost scoase din țară cu fata lui Dincă cu o firmă de transport. – la vama…vameșul care le-a lăsat să treacă se numește Clejan Ion… Vama de la Oradea..pe la Oradea au trecut. – Așa..bun…altceva ce mi-au dat…pana la vama au venit cu firma asta de transporturi…din vama a venit unul din Italia și le-a așteptat. Mi-a dat numărul mașinii… fetele sunt păzite. is păzite de un albanez – ca am întrebat pe cineva și mi-a explicat situația… Gabriel Ciocodan a zis că e pe zona Sicilia…a zis că le duce …stai să iți explic cum a zis…din Bari le duce în Foggia, din Foggia le duce iîncolo,ieri seara, le-a gasit în zona noastra. Eu sunt în zona Prato… în zona nopastra unde? la Calenzano”, a povestit femeia.

Mărioara, femeia care a făcut aceste declarații nu este singura care a susținut că Luiza și Alexandra sunt în viață. Recent a mai apărut un personaj care susține cu Luiza Melencu a fost răpită de traficanții de droguri.

„Mie anul trecut mi-au venit două persoane, una o știam, voiau o casă cu subsol pe care eu o aveam în chirie. Aveau 3 fete în mașină, aveau nevoie urgent pentru că nu aveau unde să pună cele trei fete. Au mai venit odată, eu am trimis mesajul la poliție și le-am spus că iar a venit, căuta casa, cu o fată cu ochii cu părul roșu, ochii roșii, care nu se simțea bine. În mai-iunie a fost asta. Drogată… În martie am închiriat un apartament la o doamnă cu un copil mic și ea și-a luat în arest domiciliar o altă fată. Fata aceasta m-a sunat să merg la spital la ea să îi aduc mâncare și să o aduc acasă. Când am mers la spital ea se certase cu acest domn care venise cu fata cu părul roșu și alte trei fete, erau certați și mi-a spus că Luiza Melencu era fata care a venit în ziua respectivă cu domnul acela să caute apartament”, a declarat Ramona.