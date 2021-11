Ludovic Orban a declarat că partidul pe care îl creează se va poziționa în opoziție față de coaliția PSD-PNL-UDMR. Acesta a subliniat că noua coaliție, pe care o vede ca ”un monstru”, va controla toate televiziunile și toate instituțiile de stat.

„Această coaliție, această întovărășire reprezintă un pericol pentru democrația din România, pentru că va avea tot: președinte, toate instituțiile ce țin de președinte, (…) toți președinții de consilii județene, 95% din primarii din România. Va fi greu de lucrat cu acest monstru. Vor încerca să controleze toate televiziunile, toate instituțiile de stat, vom încerca să luptăm cu un monstru”, a spus Orban, la un post TV.

El spune că partidul său se va poziționa în opoziție, alături de USR. ”E calea cea mai grea pe care am ales-o, am ales calea luptei cu acest monstru. (…) Alături de cei de la USR PLUS va trebui să luptăm umăr la umăr”, a mai spus Orban.