Primii pacienți ieșeni asimptomatici au fost externați de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”. În funcție de numărul de zile de spitalizare, aceștia urmează să stea izolați la domiciliu, până când însumează două săptămâni, de la punerea diagnosticului.

„Având în vedere noile reglemetări venite prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1837, am modificat criteriile de externare pentru pacienții asimptomatici și cei cu forme ușoare ale bolii. Astfel, am putut externa 28 de pacienți, rămânând internați 140 de pacienți. Ordinul ministerial ne-a facilitat să avem un număr mai mare de locuri libere pentru moment. Am discutat cu colegii din cadrul Consiliului Medical și am ajuns la concluzia că pacienții infectați cu SARS COV2 și în special cei care au imunodepresie, respectiv pacienții diabetici, cu neoplazii sau boală renală cronică, să poată fi dispensarizați cam la o distanță de 30 de zile”, a declarat Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase.

Pacienții asimptomatici externați urmează să fie monitorizați de către medicii de familie. Potrivit ordinului ministerial, pacienții asimptomatici vor fi testați în a opta zi de la punerea diagnosticului. Indiferent de rezultatul testării, aceștia pot fi externați după 10 zile de spitalizare. Cei depistați pozitiv au obligația de a se autoizola la domiciliu încă patru zile după care pot ieși în comunitate.