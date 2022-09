Coaliţia de guvernare a decis să nu mai discute public despre un procent pentru majorarea pensiilor, însă liderii PSD şi PNL au anunțat că vor exista creşteri ale veniturilor, respectiv a pensiilor.

„În momentul construcţiei bugetului pe anul 2023 se va lua decizia finală asupra procentului, dar e clar că o majorare la pensii va fi şi propunerea PSD, pe care o punem pe masa dialogului la coaliţie, este aceea de a fi cel puţin 10%”, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budăi, într-un interviu difuzat luni seară de un post TV.

Marius Budăi a explicat că nu există la nivelul coaliţiei de guvernare tensiuni pe tema majorării pensiilor. Ministrul Muncii a mai spus că, înainte de ieşirea publică de la Neptun în care a anunțat despre majorarea pensiilor, a făcut simulări împreună cu ministrul de Finanţe, iar analizele au arătat că există ”spaţiu bugetar” pentru o astfel de decizie.

„Nu există aşa ceva, sigur că discuţii pe la televizor ştim cu toţii că au fost, eu vă spun că nu există astfel de discuţii. (…) Am ajuns cu toţii la concluzia că pensiile trebuie majorate”, a precizat ministrul Muncii.

„Aşa cum a anunţat recent şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, dar şi premierul Nicolae Ciucă în momentul construcției bugetului pentru anul 2023 se va lua decizia finală asupra procentului, dar e clar că o majorare la pensii va fi. Propunerea PSD pusă pe masa coaliţiei va fi cea de cel puţin 10%.

Aceste analize le-am făcut cu Ministerul de Finanțe şi au arătat că avem spaţiu bugetar şi le-am făcut, în aşa fel încât să apărăm puterea de cumpărare a părinților şi bunicilor noștri. Discutăm în general de măsuri care să vină în sprijinul mediului de afaceri şi a cetățenilor.

Important este că am ajuns cu toții la concluzia că pensiile trebuie majorate”, a mai spus ministrul Muncii.

Anunțul ministrului Marius Budăi a fost confirmat de președintele PSD – Marcel Ciolacu.

„Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, cei care am văzut impactul bugetar, am părerea că va fi o creștere economică mai mare (decât cea prognozată – n.r.). Este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor”, a spus Marcel Ciolacu, luni seară la un alt post TV.

Președintele PSD a vorbit și despre posibile discuții despre o creștere diferențiată a pensiilor în funcție de valoarea acesteia, pentru a crea o „echitate socială”. Astfel ca pensionarii cu venituri mici să beneficieze de creșterii mai mari decât pensionarii care beneficiază de pensii de peste zece mii de lei, potrivit lui Marcel Ciolacu.