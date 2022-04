Cresc pensiile sau există riscul să fie înghețate? Au găsit guvernanții bani de ajutoare sau acestea rămân doar promisiuni? Unde s-a ajuns cu noua lege a pensiilor și, maia les, când va fi gata? Ministrul muncii Marius Budăi a răspuns, în exclusivitate la Realitatea

Marius Budăi i-a asigurat, astfel, pe români de faptul că există bani pentru pachetul de ajutor social, subliniind că primele vouchere se vor acorda din bani proveniți de la bugetul de stat.

Ministrul a reiterat că acestea vor fi emise începând cu data de 1 iunie.

“Cu siguranta ca avem banii, altfel nu ne-am fi avantat. Primele discutii au avut loc la Brxelles, urmeaza sa fie parafate si documentele. Suntem pregatiti ca prima transa sa o dam din bugetul de stat fara niciun fel de probleme.

Voucherele vor fi implementate incepand cu 1 iunie pentru ca este nevoie de elaborarea actelor nromative si a normelor de avizare (…). Voucherele se vor da odata la doua luni. Incepe cu iunie, apoi iulie, august si tot asa …”, a spus Budăi.

Ministrul Muncii a arătat, de asemenea, că în atenția sa se află românii vulnerabili și companiile.

“Ganditi-va care ar fi fost situatia acum daca nu implementam primul pachet social, in luna ianuarie. (…) Trebuie sa venim cu masuri catre mediul de faceri pentru a pastra locurile de munca. Cea mai buna protectie sociala este pastrarea locului de munca”, a spus Budai.

Intrebat cum comenteaza afirmatia lui Daniel Daianu, care a vorbit recent despre scenariul ingrijorator al ighetarii pensiilor si concedieri in randul bugetarilor, ministrul Muncii a raspuns: “Am facut o analiza la Ministrul Muncii si am constatat ca as mai avea nevoie de angajati ca sa pot implemntata si PNRR-ul si fondurile europene si toate strategiile pe care le avem in vedere. Nu cred ca putem vorbi de concedieri in masa. Fiecare ministru trebuie sa isi faca curatenie in propria curte.

Despre inghetari, cu siguranta romanii stiu ca nu noi, cei de la PSD, sustinem asa ceva. Trebuie sa sprijinim mediul de afaceri si categoriile vulnerabile. Eu am un principiu – nu suntem in stare, lasa pe altii si plecam acasa.

PNRR ne conditioneaza majorarea pensiilor (…). Din cauza avalansei de preturi s-a uitat foarte repede faptul ca, recent, in ianuarie, am avut o majorare. S-au uitat din cauza cresterii preturilor si e normal sa fie asa. Cand voi avea ceva concret, voi comunica. Inteleg curiozitatea si va inteleg profesionalismul, premiteti-mi sa comunic cand am ceva de spus. Nu vreau sa creez vreo asteptare si sa nu o pot indeplini”.

Referitor la noua lege a pensiilor, Marius Budai a spus: “Suntem in prezent intr-o triada cu Banca Mondiala, Guvernul Romaniei si celeleate minister, plus Comisia Europeana (…). Foarte multi cer sa nu renuntam la legea actuala. Lucram. Am reusit sa nu cheltuim cei 4 milioane de euro pusi in PNRR de cineva anume

2,3 milioane dosare de pensii sunt deja introduse ca sa putem face calcul final privind recalcularea pensiilor”.

Pe finalul interventiei sale telefonice la Realitatea PLUS, ministrul a facut un scurt comentariu referitor la ambendamentul despus de USR la Lege offshore pentru ca banii obţinuţi de statul român prin exploatarea gazelor din Marea Neagră să ajungă în pensii prin Pilonul 2.

“Orice discutie se poarta in Parlament. Nu cred ca este o varianta, personal”, a conchis Budai.

Sursa: Realitatea de Bucuresti