Fetiţa în vârstă de 15 ani, care a ajuns la spital în Iaşi cu una dintre mâini amputate, iar cealaltă devascularizată, este în stare stabilă şi şi-a mişcat deja mâna dreaptă. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iaşi i-au replantat cele două membre şi spun că fetiţa este conştientă.

Medicul Sidonia Susanu, de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi, a declarat, luni, că fetiţa în vârstă de 15 ani are evoluţie foarte bună şi ambele membre vascularizate îşi menţin în continuare viabilitatea.

„Putem spune că riscul de necroză a celor două membre este aproape depăşit. Continuăm intervenţiile de reconstrucţie a structurilor nervoase. Acestea au fost planificate miercuri. Probabil că le vom devansa pentru ziua de astăzi (luni – n.r). Starea ei generală este foarte bună din punct de vedere biologic. Psihologic face eforturi pentru a-şi menţine un echilibru”, a spus dr. Sidonia Susanu, coordonator al Compartimentului de Chirurgie Plastică şi Reconstructuctvă în cadrul Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iaşi.

Întrebată dacă a fost un miracol faptul că s-a reuşit replantarea ambelor membre, medicul spune că miracol a fost faptul că micuţa a ajuns vie la spital.

„Din punctul meu de vedere, miracolul a fost că a ajuns vie, pentru că astfel de leziuni sunt, de regulă, cu potenţial letal foarte mare la locul accidentului. Leziunea dublă de arteră humerală de regulă este letală. Aceasta, din punctul meu de vedere, este minunea, că acest copil a putut fi adus viu la spital şi din nou aş vrea să le mulţumesc colegilor de la SMURD că au făcut eforturi extraordinare să o ţină în viaţă, să nu piardă foarte mult sânge”, a explicat medicul.

Micuţa va suferi o nouă intervenţie luni la mâna stângă.

„Trunchiurile nervoase principale nu au fost ataşate în prima intervenţie pentru a nu prelungi foarte mult o intervenţie care şi aşa a fost extrem de laborioasă şi datorită faptului că evoluţia este foarte bună, spectaculoasă, aş putea spune, ne-am decis să reconstruim structurile nervoase astăzi (luni – n.r.), în speranţa de a scădea cât mai mult perioada de spitalizare a copilului”, a mai spus medicul.

De asemenea, şi la mâna dreaptă se va reinterveni tot luni, însă este probabil că acoperirea defectelor cutanate să fie realizată într-o intervenţie ulterioară, în funcţie de viabilitatea ţesuturilor la nivelul braţului.

Intervenţia de replantare a membrelor superioare a durat mai bine de 20 ore, şi au participat 10 medici.

„La 3.36 în cursul dimineţii de sâmbătă a fost admis copilul în sala de operaţie, la 23.40 a fost terminată intervenţia chirurgicală. Până la scoaterea copilului din sală a mai trecut, probabil, o jumătate de oră. Este un pic greu să fac un calcul al cadrelor medicale implicate, dar în afară de cei 10 medici care au intervenit în mod activ la această operaţie au participat şi un număr aproximativ de 8 asistenţi medicali, patru infirmiere şi doi brancardieri. Tot acest personal este absolut vital în astfel de intervenţii chirurgicale pentru că sunt manevre pe care dacă nu le poate efectua asistenta operaţia practic nu se poate continua. De aceea este foarte important ca într-un spital în care se operează asemenea pacienţi să existe o echipă foarte bine sudată şi cu un protocol foarte bine definit”, a explicat dr. Sidonia Susanu.

În prezent, fetiţa mai are nevoie de sânge şi plasmă. Ea mică deja braţul drept.

„Din fericire braţul drept a avut două dintre cele trei structuri nervoase ataşate, nu au fost secţionate, practic erau singurele elemente anatomice întregi şi în cursul nopţii am rugat-o să îmi arate ce poate face cu mâna şi fetiţa mişcă degetele simte mâna, este absolut extraordinar Ştie că are ambele membre afectate, ştie că a fost operată, ştie că a suferit intervenţii chirurgicale, dar pot să vă spun că este un copil extrem de puternic, de matur şi face eforturi extraordinare să ne ajute, să ne încurajeze, să se vindece. Primul lucru pe care l-a spus după prima intervenţie chirurgicală a întrebat de părinţii ei, iar apoi ne-a mulţumit că am operat-o”, a mai spus chirurgul.

Fetiţa în vârstă de 15 ani a fost victima unui accident rutier grav, produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în Paşcani. Un autocar cu 35 de persoane s-a răsturnat, iar 10 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Au fost transportate la spital 25 de persoane, din care două persoane la Spitalul de Copii „Sf Maria” Iaşi. Din totalul persoanelor 15 aveau vârste cuprinse între 14-17 ani.

