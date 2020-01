Fostul căpitan de la Politehnica Iaşi şi membru în echipa Federaţiei Române de Fotbal, Ciprian Paraschiv, a tranmis, pe pagina sa de facebook, un mesaj cu privire la revenirea la formaţia din dealul Copoului.

“Fiul „rătăcitor” se întoarce acasă! Au trecut aproape şase ani excepţionali la FRF, şase ani în care mi-am făcut prietenii pe viaţă, ani în care s-a început un proiect (de la subsol) şi s-a construit frumos astfel încât copiii noştri să aibă îndrăzneala de a visa în fotbal.

Las în urmă brandul Grassroots, fără de care fotbalul mare nu poate exista, cu multitudinea de competiţii din proiectul-umbrelă „Împreună Suntem Fotbal”. Mă despart cu greu de fotbalul feminin pe care am început să îl conturăm aşa cum merită, ca un fenomen social şi sportiv important. Şi mă opresc din activitatea pentru futsal, acum când acest sport e mai aproape ca niciodată de prima calificare din istorie la un Mondial.

Am lucrat împreună cu un preşedinte extrem de dedicat, care a reuşit cu echipa lui să salveze fotbalul românesc atunci când acesta se afla în situaţie critică, un preşedinte de federaţie în care eu cred mult, foarte mult!

O parte din inima mea va rămâne mereu în aceste proiecte, alături de ideile, zilele şi nopţile mele. Am strâns din dinţi când sufeream, uneori şi fizic, dar am avut alături colegi minunaţi, specialişti în zonele lor de activitate, cărora le mulţumesc pentru sprijin.

Poate că “ce faci, răţuşcă?” va lipsi de pe holurile FRF, dar o parte din mine va trăi mereu în surâsul copiilor din Cupa Satelor, în bucuria unei mingi lovite pentru prima oară la Fotbal în Grădiniţe, lângă fetele care descoperă fotbalul în Cupa Tymbark, lângă cele mai mari care poartă cu mândrie tricoul României, lângă baieţii admirabili care fac sacrificii pentru spectacolul din futsal, lângă legendele fotbalului românesc alături de care am avut privilegiul şi onoarea să lucrez în Comisia Tehnică, lângă sufletele candide ale celor 30.000 de copii fericiţi prezenţi pe Arena Naţională….

Dar când ţi se propune să te întorci la echipa pe care ai iubit-o dintotdeauna… Cum poate înlocui ceva pentru mine, cu adevărat, mirosul ierbii din dealul Copoului al dulcelui târg al Ieşilor? Cum să fii pragmatic!?

Dincolo de trup şi minte, am crezut mereu în suflet. Banderola de căpitan al echipei mele îmi cere acum să ajut. Am învăţat şi am dovedit, acum e momentul să mă întorc şi să lucrez acolo unde a început povestea. Nu mai contează că situaţia mea e mai stabilă, să spunem, decât a clubului. Nu mai au rost arugmentele realiste şi analizele SWOT.

Am visat mereu să pot face cumva ca Iaşiul fotbalistic să nu mai fie „un nobil scăpătat, cu hainele rupte în coate”, aşa cum îl descria Silviu Stănescu, pe vremea când eram jucător.

Acum simt că pot. Că pot să aduc alături de mine profesionişti şi credibilitate. Că am capacitatea să dau tot ce am mai bun pentru ECHIPA MEA, din afara terenului, la fel cum am facut-o din vestiar, până la ultimul minut. Că putem, împreună, să ducem Poli Iaşi în capul mesei, cu mâna pe sceptrul de nobil veritabil al Moldovei fotbalistice! Că putem!

Putem pentru Poli!”, a scris Ciprian Paraschiv pe pagina sa de Facebook.