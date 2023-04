Sper ca acest Paste sa-ti intareasca increderea si speranta! Hristos a inviat!

Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniste, pace si fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat!

Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecaruia. Paste Fericit!

Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa-ti aduca cele 4 taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Clipe de neuitat alaturi de cei dragi si numai realizari!

As vrea sa petrecem Pastele impreuna. Desi stiu ca nu e posibil, iti voi fi alaturi cu sufletul si fie ca speranta Invierii sa mi te aduca aproape in curand! Paste fericit!

Iisus a venit pe lume pentru a ne darui viata, astfel incat fiecare dintre noi sa se bucure de clipele de traire de pe pamant si de vesnicia din in ceruri. Un Paste in lumina!

Sunt zile cand trebuie sa ne reamintim sa fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima calda si mai deschisa, cand lumina sfanta coboara in casele si in inimile noastre… Paste fericit!

In noaptea Invierii, cand clopotele bat, Cu lumanari aprinse, cu sufletul curat, Sa spunem impreuna… Hristos a inviat!

Pentru unii, Pastele e un moment de intregire a familiei, in care isi doresc pace si bucurie. Pentru altii, e o zi in care se distreaza ceva mai mult sau scapa de serviciu ori de scoala. Pentru mine e pur si simplu o zi minunata, pe care vreau sa o impartasesc cu voi. Paste fericit!

Azi, in zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunatate si caldura in suflete! Hristos a Inviat!

Pastele este o promisiune pe care Dumnezeu o reinnoiste in fiecare primavara. Fie ca promisiunea de Paste sa iti umple inima de pace si bucurie! Paste luminos!

Sa va bucure Dumnezeu, sa va dea sanatate, sa fiti impreuna cat mai mult timp, iar bucuriile sa tina la distanta toate necazurile! Paste Fericit!

Invierea Domnului sa va sporeasca sanatatea si belsugul, sa va implineasca gandurile si sperantele. Paste Fericit!

Un gand curat, un miel impanat, un ou inrosit, cozonac indulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Invia!

Lumina si caldura Pastelui sa ne incalzeasca sufletele, sa ne lumineze mintile, sa ne deschida inimile spre iubire, credinta, iertare. Sa fim mai buni, sa ne bucuram din plin de frumusetea tuturor lucrurilor care ne inconjoara si sa daruim iubire celor dragi. Paste fericit!

Fie ca lumina Invierii Mantuitorului sa va inunde casa si sa va aduca numai armonie, fericire si multa iubire. Paste fericit!

Iepurasul mustachios/ E de Paste norocos./ Nu-ti lasa cadou in ghete/ Are el alte secrete: Pasca, oul inrosit/ Cozonacul, mielul fript/ Si un Paste fericit!

Sarbatori fericite alaturi de cei dragi, sa aveti parte de multa caldura in suflet si in casa, bucurie in inima si multa sanatate si putere de munca.

Dumnezeu S-a facut purtator de trup, pentru ca omul sa poata deveni purtator de duh. De Paste fii mai intelegator, fii alaturi de cei dragi si fie ca bucuria Invierii Domnului sa iti umple viata. Hristos a inviat!

Iisus sa iti ierte pacatele, lacrimile Maicii Domnului sa iti spele necazul din suflet, lumina Invierii sa iti readuca speranta. Hristos a inviat!

Lumina si caldura Pastelui sa ne incalzeasca sufletele, sa ne lumineze mintile, sa ne deschida inimile spre iubire, credinta si iertare. Sa fim mai buni, sa ne bucuram din plin de frumusetea tuturor lucrurilor care ne inconjoara si sa daruim iubire celor dragi. Sarbatori Fericite!

Fie ca sarbatorile pascale sa va gaseasca alaturi de cei dragi, in armonie si intelegere. Sa va bucurati de minunea invierii si a iubirii, sa va intre lumina in case si in viata. Paste fericit.

E atata lumina in jur, pentru fiecare dintre noi. Lasa lumina sa intre in casa sufletului tau si te vei simti cu adevarat implinit. Hristos a inviat!

Fie ca Sfanta Sarbatoare de Paste sa va coboare in suflet minunea Invierii. Multa caldura, pace si liniste in suflet. Hristos a Inviat!

Lumina Sfintei Invieri sa patrunda in sufletul si in inimile voastre bucurandu-va de minunea Invierii lui Iisus!

In noaptea invierii, cand clopotele bat, eu iti urez din suflet „Hristos a inviat!”.

Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grija si un raspuns la fiecare intrebare!

Fie ca spiritul Sfint al Sarbatorilor de Pasti sa va lumineze sufletele si casele!

Sfintele Sarbatori de Paste sa va aduca liniste in suflet, multa bucurie, sanatate, fericire si puterea de a darui si ajuta semenii. Paste Fericit!

Sunt zile cand trebuie sa ne reamintim sa fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima calda si mai deschisa, cand lumina sfanta coboara in casele si in inimile noastre. Paste Fericit!

Iepurasul urecheat/ Are cozonac de dat,/Oua de incondeiat/ Si lumina de vegheat/ Ocupat cum este el,/ Tot iti scrie-un biletel,/ Sa-ti spuna din sufletel/ Sa te bucuri de Prier.

Azi, in zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea. Minunea Invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei si bucuriei cu bunatate si caldura in suflet. Hristos a inviat!

Lumina Sfintei Invieri sa patrunda in sufletul si in inimile voastre bucurandu-va de minunea Invierii Domnului nostru Iisus Hristos!

Fie ca Invierea Mantuitorului sa ne faca sa aducem lumina, caldura si iubire in suflet.

Invierea Domnului sa-ti umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de ganduri frumoase si inima de iubire! Hristos a inviat!

Hristos a inviat! Sa fiti binecuvantati cu bogatie sufleteasca, cu iubire si cu speranta. Sarbatorile sa va aduca binemeritata pace si sanatate, dumneavoastra si celor dragi. Paste fericit!

Crucea purtata de Cristos ne dovedeste ca dragostea Domnului ajunge pana in cele mai nepatrunse profunzimi , ca ea se imparte fara nici o preferinta tuturor si dureaza o eternitate. Paste fericit!

Fie ca Domnul sa te binecuvanteze cu ocazia preafericitei zile a Pastelui. Sarbatori luminoase!

Fie ca Invierea sa iti daruiasca un nou inceput, belsug, succes si fericire. Paste luminos!

Sarbatori frumoase, caldura si dragoste. Invierea sa va aduca mii de minuni, milioane de bucurii si dragoste infinita. Cu multa pretuire, va uram Hristos a Inviat!

Un inger bland din cer coboara, Se roaga-n taina, apoi zboara. De-acolo sus el ne trimite: Un zambet bland, o raza calda Si trei cuvinte: Hristos a Inviat!