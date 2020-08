Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a criticat, luni seară, în emisiunea “Legile Puterii” de la Realitatea Plus, moțiunea de cenzură depusă de PSD, menționând că au fost lideri ai partidului care au îndemnat la nerespectarea regulilor și acuzând că “hoțul strigă hoțul”.

“Nu cred că trebuie folosit acest instrument fără o bază reală în condițiile în care, să zicem așa, „hoțul strigă hoțul”. Suntem într-o fază prelungită a pandemiei. Când credeam că am terminat, iată că mergem pe a doua cocoașă a pandemiei și avem peste o mie de cazuri pe zi. De la începutul pandemiei, am spus că trăim un moment medical, să ne revenim și apoi să discutăm și politică. S-ar părea că unii fură startul. Ne jucăm cu sănătatea românilor. S-au trezit câțiva factori politici să îndemne la nerespectarea regulilor și tocmai acești factori politici vor astăzi moțiune de cenzură. Suntem într-un moment medical, haideți să-l păstrăm un moment medical”, a declarat Nelu Tătaru, la Realitatea Plus.

Ministrul Sănătății a spus că medicii sunt deja demoralizați.

“Era destul de greu la 350 de cazuri pe zi. Cum se simt acești oameni când pe zi sunt 1.200 de oameni de îngrijit, când avem de evaluat 1.200 de pacienți, când avem alte mii de carantinați la domiciliu? Cred că este un pic cam mult pentru noi. Sunt 497 la ATI, până în 200 sunt intubați, din aceștia intubați vor fi care vor deceda. (…) Suntem într-o marjă a numărului de cazuri de 1.200-1.300, până în 1.400. Nu avem creșteri exponențiale în acest moment”, a completat Nelu Tătaru.

Sursa: Realitatea de Bucuresti