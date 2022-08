2. Având în vedere ca în anul școlar 2021-2022 nu au fost perioade de intrerupere a scolii, in ipoteza in care nici in anul scolar 2022-2023 nu vor exista intreruperi, s-a decis, in acord cu partenerii de dialog social, revenirea la programele de examen în vigoare înainte de debutul pandemiei, atât pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, cât și pentru examenul național de bacalaureat.