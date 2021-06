Deși are doar 18 ani, Matei Ghiban, un tânar ieșean care s-a mutat în Pitești, concurează la puţin timp după ce și-a luat permisul de conducere.

După împlinirea vârstei obligatorii de 18 ani, abia posesor al permisului de conducere, Matei Ghiban a obținut și licența Federației Române de Automobilism Sportiv, fiind la acestă dată cel mai tânăr pilot de raliu. După ce a debutat acum două săptămâni la Raliul Maramureșului, Matei așteaptă cu emoție startul în raliul său de casă, sub îndrumarea lui Vali Porcisteanu.

“Să concurez cu o Dacia Logan pe Transfăgărășan, e o emoție aparte. Să fiu cel mai tânar pilot de raliu și să trebuiască să țin sus stindardul Vali Porcișteanu Racing înseamnă o presiune mare, căreia sper să-i fac față. Când ești la început este greu! Dar… mă bazez pe Octavian – copilotul meu – și pe tot ceea ce am învățat de la Vali în ultimii doi ani.” – a declarat Matei Ghiban.

La rândul său, Vali Porcișteanu a declarat: “Anul acesta voi fi prezent la Raliul Argeșului într-un mod inedit. Nu personal, ci prin ceea ce am început să construiesc în ultimul timp – o nouă generație de piloți. Matei este unul dintre ei și pentru că îl știu de când a urcat pentru prima data la volanul unei mașini de competiție, mă bazez pe el. Am încredere în ceea ce am construit, chiar dacă primul lui raliu de casă înseamnă, întradevăr, o presiune în plus.”

Ieșeanul Octavian Bostan completează din postura de copilot: “ Am început foarte recent să ne legăm ca echipaj. Eu, până la Raliul Maramureșului, am concurat doar la raliurile mele de casă, cele de la Iași, deci înțeleg foarte bine emoțiile lui Matei. Cred că asta ne va fi de folos amândurora.”

Matei și Octavian vor concurala bordul unei Dacia Logan, având ca parteneri pe Dacia Finance (divizia financiară a mărcii Dacia) și pe Flamicom (dealer Dacia și Renault) și vor purta pe mașină numărul de concurs 195 și însemnele Vali Porcișteanu Racing. Participarea lor în Campionatul Național Rally 2 la cel puțin patru raliuri este o etapă obligatorie pentru a putea accede în Campionatul Național de Raliuri, conform regulamentelor Federației Române de Automobilism Sportiv.

Raliul Argeșului va debuta joi 10 iunie cu Startul Festiv organizat în Piaţa Primăriei din Piteşti începănd cu ora 20:30, iar în zilele de vineri și sâmbătă echipajele se vor întrece pe cele opt probe specialeale raliului, trei dintre ele fiind transmise live pe Look Sport, după următorul program:

Vineri, 11 iunie:

– 15:36 – PS2 Mateiaş

– 17:52 – PS4 Mateiaş

Sâmbătă, 12 iunie:

– 11:37 – PS6 Transfăgărăşan

Sursa: Realitatea de Iasi