În plus, pe site-urile de socializare au apărut petiții pentru interzicerea proiectului. Una dintre ele a strâns deja aproape 5.000 de semnături.

Prin proiectul de lege în cauză se pregătește intervenția asistenței sociale în momentul în care este vorba despre un copil aflat în risc de a fi separat de familie. Mai exact, cei de la asistența socială vor merge acasă la familia respectivă și vor face o evaluare în baza căreia vor pregăti un plan de intervenție pe cel puțin 12 luni , astfel încât să încerce să prevină separarea copilului de părinții săi.

– părinții sunt plecați la muncă în străinătate

– trăiește în risc de sărăcie

– se consideră că familia exercită influențe negative

– nivel de educație scăzut în familie

– locuința este supraaglomerată

– are în familie persoane cu dizabilități

– are în familie copii nevaccinați

– are în familie unul sau mai mulți membri cu boli cronice.