O nouă înregistrare-bombă zguduie din temelii gruparea manevrată de generalii statului paralel. Dan Tocaci, omul lui Dumitru Dumbravă, cel care se arăta îngrozit că înregistrările vor ajunge la Realitatea Plus, spune acum că anchetele jurnalistice nu îi încurcă planurile. Totodată, el susține că știa de afacerea cu criptomonede, de mai mult timp.

CĂTĂLIN HIDEG: A, ok. Ce-ai făcut, ai ajuns să te vezi cu nea Mitică?

DAN TOCACI: N-am…nu m-am văzut. Mi-a zis c-o să-mi spună. Cred că nu se simte bine, are vreo problemă de sănătate cred.

CĂTĂLIN HIDEG: Da…

DAN TOCACI: M-ai înțeles, că a zis că încearcă să-mi spună, să vorbim.

DAN TOCACI: Ce, ai vorbit cu Trăilă? Ce ți-a zis?

CĂTĂLIN HIDEG: Nu, a zis c-o să-mi trimită niște variante de cum vede el să continue treaba asta.

DAN TOCACI: Probabil înseamnă că ați discutat.

CĂTĂLIN HIDEG: A zis că, după situația de, când naiba a fost, joi, vineri, nu mai știu. Joi.

DAN TOCACI: Da.

CĂTĂLIN HIDEG: A zis că merge să vorbească cu echipa, cu ăștia doi…

DAN TOCACI: … or să se închidă la un moment dat. Ce, OMV n-a avut probleme, ce, s-a rezolvat ceva? S-a întâmplat ceva? Mmm?

DAN TOCACI: Toți dau din gură, dau din gură și o să se închidă până la urmă. Îi lasă acum că sunt alegerile și după, că-s alegerile, după ce o să se termine cu asta, fiecare va da socoteală.

DAN TOCACI: Păi tu, ți-am mai zis eu ție că tu vorbești în mai multe direcții.

CĂTĂLIN HIDEG: Unde am mai vorbit, mă?

DAN TOCACI: Și tu te iei… Eh, iei pulsul și din stânga și din dreapta.

CĂTĂLIN HIDEG: Eu am văzut…

DAN TOCACI: Nu poți să te joci cu…

CĂTĂLIN HIDEG: Am văzut la televizor, nu am mai vorbit cu nimeni…

DAN TOCACI: Televizorul pentru mine nu contează. M-ai înțeles? Televizorul și ce vorbește Anca Alexandrescu și tot ce vorbesc ăia nu contează. Ai înțeles? Contează dacă se întâmplă ceva. Atâta timp cât nu se întâmplă nimic și oamenii își desfășoară activitatea, și eu știu ce spun, ce mă interesează pe mine că vorbește Anca Alexandrescu sau că vorbesc ăia la România TV. Ăia vor să-și facă bani. Da? Eu îi știam pe ăia cu monedele, cu BEEEEEP CryptoData, d-astea știam demult.

