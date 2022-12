Părintele Cleopa, unul dintre duhovnicii de referință al Bisericii Ortodoxe Române, a relatat o întâmplare stranie pe care a trăit-o în chilia sa din inima pădurii, în perioada Postului Crăciunului. Pustnicul susține că a fost “vizitat” de o ființă înspăimântătoare, pe care a considerat-o un trimis al Diavolului. Descrierea a fost interpretată de unii ca fiind, de fapt, cea a unei întâlniri cu o ființă sau tehnologie extraterestră.

Relatarea părintelui Cleopa a fost înregistrată video în 1993, cu 5 ani înainte de moartea sa.

“Era la miezul nopții și o început a se cutremura pământul și era un zgomot “vrummm, vrummm, tududududu, t ududududu!”! S-o cutremurat așa și (a apărut – N.R.) o mașină de alamă cum n-am mai văzut, cu mii de roti și cu 2 lame deasupra, arăta așa, ca un fel de vulpe. Era drept în miezul nopții și o voce s-a auzit: <<CE CAUȚI AICI?>>. S-o cutremurat pământul. Eu m-am prins de un brad care era lângă (bordei – N.R.) și am zis <<Doamne, Isuse, nu mă lăsa!>>. Și atunci a început a se da înapoi, era o prăpastie acolo și un pârâu. Și nu s-a dus pe roate înapoi, ci s-a dat peste cap așa de tare, că mi-a țiuit urechea.” a relatat pustnicul.

Mai detaliată, povestea este inclusă și în lucrarea biografică scrisă de arhimandritul Ioanichie Bălan. Ca element suplimentar apare „un om înalt, cu ochii mari, pe jumătate albi și pe jumătate negri” care a coborât din vehiculul descris de părintele Cleopa.

Nu este foarte clar dacă este vorba de o altă discuție pe aceeași temă, de pasaje care nu apar în înregistrarea video postată în mediul virtual sau pur și simplu de o adaptare făcută de cel care a redactat biografia.