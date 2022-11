Cuplurile căsătorite se îngrașă

Cercetările efectuate la Universitatea Carolina de Nord au urmărit greutatea a peste 8000 de persoane și s-a ajuns la concluzia că o femeie căsătorită poate câștiga în medie 11 kilograme în primii 5, 6 ani de căsătorie. Femeile care locuiau cu partenerii lor, dar care nu erau căsătorite, s-au îngrășat în medie 10 kilograme, iar femeile care nu locuiau cu partenerii lor s-au îngrășat doar 6 kilograme.

Studiul a arătat, de asemenea, că bărbații s-au îngrășat de-a lungul tranziției de la a fi singuri la a fi într-o relație. Bărbații care au conviețuit cu partenerele lor mai mult de 2 ani au fost de două ori mai predispuși să se îngrașe cu peste 11 kilograme decât cei care nu locuiau cu iubitele lor.

Studiul a ajuns la concluzia că există o asociere puternică între relațiile romantice și numărul kilogramelor. Cu toate acestea, chiar dacă creșterea în greutate este evidentă în relațiile pe termen lung, a existat o scădere semnificativă a fumatului și a abuzului de alcool, ceea ce arată disponibilitatea cuplurilor de a urma un stil de viață mai sănătos.

Cuplurile proaspăt căsătorite și kilogramele în plus

Institutul Național de Sănătate a făcut mai multe cercetări pentru a examina dacă creșterea în greutate a cuplurilor proaspăt căsătorite a fost o reflectare negativă sau pozitivă a fericirii și iubirii lor. Studiul a urmărit cupluri căsătorite de mai bine de 4 ani și le-a examinat sănătatea emoțională și nivelul de stres. S-a constatat că cei care se căsătoriseră recent și erau fericiți erau de două ori mai predispuși să se îngrașe, în timp ce cuplurile care au raportat că nu sunt la fel de fericite erau mai puțin susceptibile să se îngrașe.

Studiul a ajuns la concluzia că partenerii care se iubesc cu adevărat și sunt fericiți se îngrașă mai mult, deoarece nu au nevoie să atragă un alt partener și se simt bine așa cum sunt. Pe de altă parte, partenerii care se simt nefericiți în relațiile lor nu se îngrașă din cauza stresului. Cu toate acestea, cuplurilor fericite care s-au îngrășat li se recomandă să se gândească la IMC din cauza problemelor de sănătate mai degrabă decât a aspectului lor.

Creșterea în greutate este contagioasă

Un studiu realizat de New England Journal of Medicine a arătat că această creștere în greutate este contagioasă în cuplurile căsătorite. Dacă un partener se îngrașă, celălalt are 37% șanse să se îngrașe și el.

Acest lucru se datorează faptului că adoptă aceleași obiceiuri, deoarece petrec mult timp împreună. Pe de altă parte, partenerii nefericiți evită să petreacă timp împreună, astfel încât devine mai dificil să se adapteze reciproc obiceiurilor alimentare.

În realizarea studiului s-a ținut cont de mediul social, de obiceiurile și activitățile comune ale cuplurilor și s-a ajuns la concluzia că această creștere în greutate la dublu provine din influența psihologică reciprocă a celor doi în ceea ce privește obiceiurile alimentare.

Este important de reținut că, deși acestea sunt studii efectuate de profesioniștii din domeniul sănătății, ele arată doar o serie de cazuri în lume, deci nu se aplică tuturor. Există întotdeauna excepții și nu înseamnă că dacă nu te îngrași când ești căsătorit, nu ești fericit cu partenerul tău.

Aceste studii au fost realizate în principal pentru a înțelege situațiile de viață ale cuplurilor și pentru a ajuta la combaterea obezității.

Este vital să vă influențați reciproc în moduri pozitive, cu obiceiuri alimentare și stiluri de viață sănătoase pentru a vă bucura de compania celuilalt pentru tot restul vieții.