Cristian Popescu Piedone a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că el va fi cu siguranță primarul Capitalei după alegerile din iunie, iar Gabriela Firea nu ar fi altceva decât „un roboțel”, în condițiile în care are un soț puternic, iar acesta ar pune oameni să îl contracareze în lupta pentru șefia Bucureștiului.

„Doamna Firea, cel putin in logica disciplinei de partid, stiu ca atunci cand te autosuspenzi si sa candidezi contra vointei partidului care au stabilit ca nu esti buna de candidat, n-ai cum sa te autosuspenzi, doar sa ti dai demisia si sa lezezi electoratul. Ea este un simplu roboțel pentru ca are un sot puternic, are acea republica anumita Republica Voluntari, eu stiu ce vorbesc si transmit un mesaj pe aceasta cale.

Domnul primar Pandele cheama tot felul de persoane care sa ma contracareze, lucrurile astea se stiu in piata indiferent ce ai crede, la fiecare masa exista un Iuda.

Domnul primar Pandele a fost un celebru comandant de navă el s-a obisnuit sa comande pe o arie mica, diferenta e ca eu sunt pe uscat si e un teritoriu mult mai mare”, a spus Cristian Popescu Piedone la Realitatea Plus.

De altfel, acestea nu sunt singurele declarații înțepătoare pe care Piedone le-a făcut la adresa eventualilor săi contracandidați în cursa electorală.

Cu două zile în urmă, edilul sectorului 5 a postat pe pagina sa de Facebook, o caricatură în care diverse personaje sunt ilustrate dorind să se înfrupte dintr-un cașcaval și a dezvăluit că a fost supus în ultima perioadă la mai multe presiuni pentru a ieși din cursa electorală.

„Piedone și cetățenii care îl susțin vă pregătesc ULTIMUL BAL

De câteva zile, după zbârnâitul telefonului meu, aud voci încordate care mă bâzâie… să renunț, ca să nu încurc!

Eu… ca omul crescut printre oameni, le zic vorba de căpătâi a gospodarului:

– Nu trebuie să renunți la semănat, din cauza vrăbiilor de pe ogor!

Domnilor, TREBUIE să înțelegeți că Bucureștiul nu este al partidelor politice și nici al intereselor țesute în separeuri de restaurant!

BUCUREȘTIUL ESTE AL CETĂȚENILOR SĂI ȘI AL TUTUROR ROMÂNILOR DE BUN SIMȚ!

Îmi șoptiți că deranjez mamuții politici?

Îmi șoptiți că m-au desenat deja în diverse scenarii cu mască și fără mască?

Nu mă sperie!

Stiu că Piedone și cetățenii care îl susțin… deranjează teribil palatele cu împărați vremelnici!

Știm că multora le-am șifonat ori le-am ascuns caftanul!

Avem și un motiv întemeiat:

NOI NU SUNTEM CA EI, EI… NU SUNT CA NOI!

NOI… plecăm la luptă cu mâinile curate!

EI… sunt deja murdari de ură și pătați de minciunile nelimitate livrate arogant în ultimii 30 de ani!

Domnilor,

ESTE LUPTA MÂINILOR CURATE ÎMPOTRIVA GULERELOR ALBE, NEMERITATE!

Nu cedăm și nu ne speriem!

Domnilor… când încetăm să ne mai asumăm riscuri, încetăm să ne mai trăim viața!

Mulți oameni din lumea largă și-au dedicat viața oamenilor simpli, oropsiți, mințiți și batjocoriți de politică și de politicieni vremelnici! Nelson MANDELA, cum, probabil, cunoașteți, a fost un asemenea titan! Vă citez, așadar, o mare vorbă pe care a lăsat-o moștenire tuturor celor care cred că oriunde și oricând, IMPOSIBILUL POATE DEVENI POSIBIL:

“- Secretul reușitelor în viață nu este să nu cazi, ci… de câte ori te poți ridica”.

Cu respect pentru oameni, PIEDONE”