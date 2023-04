Mihai Chirica a declarat ca a semnat deja o dispozitie conform careia in cele 74 de unitati de invatamant din municipiu vor fi politisti locali care pot lua masuri si aplica amenzi in cazul in care elevii nu respecta Regulamentul Scolar sau comit infractiuni.

“Am desemnat cate un politist pentru fiecare scoala. Ca pe vremuri. Asa cum era inainte de 1990: cate un politist desemnat pentru fiecare scoala. Atunci cand un elev are un numar nejustificat de absente, iar parintii nu inteleg sa ia masuri pentru a rezolva situatia, directorii scolilor pot sesiza direct politistii locali, care vor lua legatura cu parintii sau tutorii legali, pe care, in functie de situatie, sa ii amendeze potrivit legii”, a declarat primarul iesean.

Edilul a invocat o prevedere din Legea Educatiei din 2011, care prevede ca amenzile pot varia intre 100 lei si 1.000 lei ori sau munca echivalenta in folosul comunitatii, prestata de parinte sau de tutorele legal.

“Sunt profund ingrijorat de fenomenul absenteismului scolar in municipiul Iasi, ca si de mult prea numeroase cazuri petrecute in ultima vreme in tara de consum si trafic de droguri, de violenta intre elevi sau de agresiuni asupra cadrelor didactice. Toate aceste situatii afecteaza nu numai performanta scolara a elevilor, ci si siguranta si ordinea publica in comunitate”, a afirmat primarul.

Totodata, el a aratat ca politistii locali trimisi in scoli vor avea un rol mai larg decat impartirea amenzilor din cauza absentelor.

“Va avea un rol mai larg. Va sta in contact cu scoala si pentru alte chestiuni care se intampla acolo si care nu au nimic de-a face cu actul educational. Politistul poate sa informeze colegii de la Ministerul de Interne sau Parchet daca se intampla si altfel de lucruri. Nu este o gluma. Scoala nu trebuie sa mai ramana un camp de disputa unde fiecare isi da cu parerea. (…) Exista prea multe ingerinte in bunul mers al scolii care in loc sa aiba un rol pozitiv au un rol negativ. Parintii au intrat in cancelarii sau peste profesor la ore. Asta inseamna ca au incurajat elevii (…) Fac un apel si catre toti parintii si tutorii legali sa isi asume rolul lor de educatori. Scoala nu este nici loc de distractie, nici ring de lupte, ci acel loc aproape sacru in care impreuna – elevi, dascali, parinti si autoritati – formam oameni adevarati pentru o societate sanatoasa”, a mai afirmat primarul Mihai Chirica.