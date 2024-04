Ploile care au căzut zilele trecute au acoperit mașinile cu un strat substanțial de praf roșiatic, un fenomen cauzat de celebrul „praf saharian”. Dacă șoferii au fost afectați, nu la fel s-a întâmplat cu patronii de spălătorii auto, care au avut clienți într-o singură zi cât nu văd într-o lună.

Ploile care au căzut în ultimele ore asupra României au adus la sol o cantitate mare de praf saharian, care s-a așezat și pe automobilele oamenilor. Astfel, foarte mulți români s-au trezit cu mașinile acoperite de praf portocaliu și au fost nevoiți să se prezinte la spălătoriile auto.

De această situație s-au bucurat, din plin, cei care dețin astfel de locații. În Iași, cozile la spălătoriile auto au început să apară de la prima oră a dimineții.

„La noi este deschis non-stop, fiind vorba despre spălătorii de tip self wash. Dimineață când m-am trezit și am văzut cum arată mașinile, mi-am dat seama că trebuie să merg rapid la cele două locații pe care le avem în Iași, pentru a lăsa detergenți și alte produse necesare. Cam de la ora 7.00 a început toată această nebunie, la 7.30 deja era coadă în ambele locații. Practic, vorbim despre un flux mare de clienți, care doresc să își spele mașinile. Este ca la vulcanizări, atunci când cade prima zăpadă”, a declarat, pentru „Adevărul”, proprietarul unei spălătorii auto de tip self wash din Iași.

Spălătoriile au rămas fără rezerve

Proprietarii spălătoriilor auto au declarat că, la un moment dat, au rămas fără rezerve și că au fost nevoiți să reaprovizioneze rapid. Cu toate acestea, recunosc faptul că este o zi foarte profitabilă pentru o astfel de afacere.

„Este o zi profitabilă, deci nu putem să ne plângem, chiar dacă am rămas fără rezerve. Am reușit să aprovizionăm rapid, iar clienții nu au fost afectați. Până la ora 14.00 cred că au trecut pe la boxele noastre, într-o singură locație, peste 300-400 de clienți”, a mai spus proprietarul spălătoriei din Iași.

Sursa: Newsinn