Primăvara a venit cu scumpiri uriașe la alimente, în special la legume și fructe. Ministrul Agriculturii, în schimb, nu vede scumpirile și spune că prețurile sunt de respect, comparativ cu munca producătorilor.

“Eu spun ca preturile alimentelor s-au linistit, o parte din ele au scazut. E adevarat ca la ceapa este 7 lei (pretul – n.r.). Am şi o îngrijorare (…). Eu spun aşa: în momentul în care apar trufandalele şi oferta este mică pe piaţă şi este dorinţa de câştig – uneori este o dorinţă legitimă având în vedere faptul că se obţin cu efort aceste produse în momentele în care temperatura este asigurată artificial şi costurile sunt ridicate – este normal să fie un preţ, dar unul al respectului faţă de muncă şi să nu ne lăcomim cu preţurile în pieţe gândindu-ne că vom câştiga”, a afirmat Petre Daea, ministrul Agriculturii.

In postul Pastelui, multi romani spun ca nu-si mai permit sa cumpere produse care in trecut erau nelipsite de pe mesele lor, sau cumpara, insa in cantitati multi mai mici.

Producătorii spun că au fost nevoiți să crească prețurile din cauza că și ei la rândul lor s-au confruntat cu scumpiri, însă vânzările au scăzut drastic.