Din primele informțaii, pacientul în vârstă de aproximativ 50 ani a fost găsit pe stradă, inconştient. El a fost preluat de un echipaj de prim-ajutor din cadrul, ulterior fiind solicitat un echipaj cu medic, care a continuat manevrele de resuscitare.

Bărbatul a intrat în mod repetat în stop cardio-respirator, fiind efectuată resuscitare cardio-pulmonară, iar în cursul nopţii, după ora 3:00, a fost declarat decesul.

Medicii susțin că hipertermia ar putea fi provocată de caniculă. Cauza exactă a decesului va fi stabilită de medicii legişti, după efectuarea necropsiei.

În prezent, țara noastră are pare de o vreme extrem de neobișnuită. Astfel, de la ploi și inundații, am trecut brusc la temepartauri de peste 36 de grade Celsius, în unele zone ale țării ajungându-se chiar și până la 41 de garde Celsius. În plus de asta, în oraș se pot resimți chiar și cu 10 grade mai mult, spun specialiștii. Vizate de codul de caniculă sunt 7 județe din vestul țării, dar și Capitala.

În ultimele ore, țara apre împărțită în două, lucru demonstrat și de avertizările emise în scurt timp de către meteorologi. Astfel, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, astăzi, atât avertizările meteo de caniculă și disconfortrt termic accentuat, cât și noi alerte de instabilitate atmosferică și ploi abundente.