Confruntarea ar fi avut loc în casa Prinţului Harry din Londra, în 2019. Atunci, într-o discuţie între patru ochi cu Prinţul William, acesta din urmă ar fi spus despre Meghan Markle că este “dificilă”, “nepoliticoasă” şi “necioplită”. La rândul său, Harry l-a acuzat pe William că nu face altceva decât să repete retorica din presa britanică în ceea ce o priveşte pe soţia sa.

Ar fi urmat un schimb de insulte, iar cearta s-a mutat în bucătărie unde Harry i-a oferit lui William un pahar de apă pentru a se calma.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, scrie Prinţul Harry în cartea sa.

Prinţul William l-ar fi îndemnat pe Harry să dea şi el, amintindu-i de bătăile dintre ei, din copilărie. Însă Harry a refuzat. William a plecat, dar s-a întors la scurt timp ca să îşi ceară scuze. William i-ar fi cerut să nu-i povestească lui Meghan Markle despre incident. Potrivit Prințului Harry, acesta nu a vorbit imediat cu soţia sa, ci şi-a sunat terapeutul. Ulterior, însă, când Meghan Markle i-a văzut rănile de pe spate, i-a relatat confruntarea cu fratele său.

„Nu a fost nici surprinsă, nici foarte furioasă. A fost teribil de tristă”, a scris Harry.