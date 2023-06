Un alt produs care poate provoca cancer a fost retras de la comercializare din mai multe lanțuri cunoscute de supermarketuri din țara noastră. Este vorba despre un lot de porumb prăjit și un mix de arahide.

Potrivit unui control făcut de Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor, aceste produse conțin afla-toxină, o substanță care poate declanșa cancer. Inspectorii avertizează clienții care au cumpărat astfel de produse în această perioadă să nu le consume și să le returneze sau să le distrugă. Societatea producătoare a fost contactată și au fost luate măsuri urgente.

Va informam ca am fost notificati de catre furnizorul SC MOGYI ROMANIA SRL sa initiem retragerea de la comercializare si de la clienti a articolelor mentionate mai jos.

Motivul rechemarii: identificarea unei contaminari cu aflatoxina.

In cazul in care ati cumparat produsele mentionate mai sus, va rugam sa nu le consumati si sa le returnati in magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL pana pe 26.06.2023, urmand sa primiti contravaloarea lui.

PROFI acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care vă informăm că furnizorul Mogyi România a inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produselor: Mexicorn cu sare 70g Lot 240110, Mexicorn cu chilli 70g Lot 231110 si Lot 231221 ca urmare a detectării aflatoxinei.

Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu-l consume, ci să-l distrugă sau să-l returneze la magazin în perioada 08.06.2023 – 23.06.2023 inclusiv, urmând să primească în schimb un acelasi tip de produs din alt lot, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele create!