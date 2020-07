Raed Arafat dă un semnal de alarmă în legătură cu suprasolicitarea sistemului medical în cazul creșterii necontrolate a îmbolnăvirilor de COVID-19. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a confirmat, joi seară, că epidemia de coronavirus nu este controlată și că este posibilă intrarea în colaps a sistemului, informează realitatea.net Arafat a reamintit că cele trei tipuri de măsuri de protecție – masca, igiena personală și distanțarea pot duce la aplatizarea curbei de infectari de coronavirus.

„Clar că situaţia nu este sub control”, a declarat Raed Arafat joi seară, la o televiziune de știri, și nu a negat posibila intrare în „colaps” a sistemului sanitar: „fără nicio discuţie” dacă nu se reduce numărul de cazuri de infectare.

„Situaţia nu putem să spunem că este controlată, mai ales în unele zone ale României. Creşterea cazurilor şi creşterea semnificativă zilnică… Aceste creşteri arată că avem o creştere serioasă, din punctul de vedere al răspândirii. Clar că avem o răspândire care, în acest moment, nu este nici în platou, nici în scădere. Deci, dacă este în continuă creştere, clar că situaţia nu este sub control. (…) Dacă continuăm creşterile şi nu ne oprim din creştere şi nu avem un platou şi nu începem să scădem la un moment este posibil ca sistemul medical să ajungă la un stres maxim”, a precizat acesta.

Situaţia poate fi ţinută însă sub control dacă se stabilește ce trebuie îmbunătăţit – anchetele epidemiologice, suplimentarea personalului medical în DSP-uri, în spitale, a explicat Arafat.

„Trebuie să vedem unde sunt locuri de îmbunătăţit. La anchetele epidemiologice, acest lucru a fost sesizat şi s-au dat dispoziţii clare pentru intensificarea lor. Bineînţeles, acest lucru înseamnă ca DSP-urile să ţină un număr de persoane suplimentare să lucreze cu ei pentru anchetele epidemiologice. Numărul personalului este insuficient. Să comparăm situaţia stării de urgenţă – când noi am avut personal detaşat, am avut medicii şcolari, am avut epidemiologi detaşaţi, am avut rezidenţii de epidemiologie. Acest personal, la un moment, a dispărut. În contextul în care creşte numărul cazurilor, clar că acum trebuie, din nou, întărit DSP-ul pe anchetele epidemiologice şi anchetele epidemiologice, în faza asta, încă sunt foarte importante. La un anumit moment s-ar putea să fie deja depăşită situaţia”, a spus secretarul de stat.

Raed Arafat mai amintește că se poate ajunge la saturaţia sistemului medical, chiar dacă, faţă de perioada de la începutul epidemiei, acum există toate stocurile de echipamente și medicamente necesare.

„Dacă ajungem la o situaţie în care să avem nevoie de personal în plus, există mecanisme – Mecanismul protecţiei civile europene. Dar, în final, fără nicio discuţie, există riscul ca cel puţin în unele zone să avem o presiune pe sistem şi să trebuiască să mutăm bolnavul în alte zone în care sunt mai puţin afectate, cum au făcut francezii din zona Alsacia care, cu un tren TGV, au dus pacienţii grav de acolo la celălalt capăt al Franţei care era mai puţin afectat. Deci, este posibil acest lucru, există mecanisme de ajustare a unei situaţii”, a declarat şeful DSU.

„Noi ce încercăm să facem, este să nu ajungem acolo. Şi ca să nu ajungem acolo, sunt cele trei puncte pe care le-am zis, testările, anchetele şi carantinarea sau izolarea, dar mai ales este comportamentul nostru. Toate au un rol şi comportamentul nostru are un rol major”, a mai spus Arafat.