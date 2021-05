Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține că România a făcut progrese în ceea ce privește salarizarea, mai ales după ce a aderat la UE. Cu toate acestea țara noastră se confruntă cu sărăcia, salariile fiind destul de mici în comparație cu alte state din uniune.

”La mulți ani celor care muncesc! Chiar dacă este un alt moment greu, al doilea an în criza generată de pandemie care a afectat piața muncii, privind în urmă, pentru a înţelege dacă am evoluat, vedem că România a făcut progrese mari în privința salarizării, mai ales după integrare în UE. Dacă câștigul salariul mediu net era la începutul lui 2007, la momentul integrării, în jur de 950 de lei, în 2021, salariul mediu net, este 3400 de lei. În plus, există o mare energie antreprenorială și oportunități de muncă în Uniunea Europeană, dar și în țară, iar evoluția internetului a ajutat la flexibilizarea relațiilor de muncă, oferind perspective noi și angajaților și angajatorilor. Aceasta este o perspectivă asupra realității, de pe piața muncii și din economie, cu lucruri câștigate și progrese.