Anul începe cu vești bune pentru cinefilii ieșeni, care vor putea viziona din nou filme la Cinema Ateneu. Sala de la Ateneul Național din Iași va fi redeschisă la o capacitate de 30% și cu respectarea măsurilor și regulilor impuse de autorități. În săptămâna 11-17 ianuarie 2021 vor rula cinci producții proaspăt lansate în cinematografe, dintre care două animații pentru cei mici.

Filmele vor putea fi vizionate conform programului, astfel:

11 ianuarie 2021 Ora 18.00 – „Profu’” – (regia Alex Brendea) – AG Ora 20.00 – „Dama de cupă” – Queen of hearts – (regia May el-Toukhy) – PREMIERĂ – IM 18 – Interzis minorilor sub 18 ani

13 ianuarie 2021 Ora 18.00 – „Corpus Christi” – Boze Cialo – (regia Jan Komasa) – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani Ora 20.00 – „Dama de cupă” – Queen of hearts – (regia May el-Toukhy) – IM 18 – Interzis minorilor sub 18 ani

15 ianuarie 2021 Ora 18.00 – „Profu’” – (regia Alex Brendea) – AG Ora 20.00 – „Dama de cupă” – Queen of hearts – (regia May el-Toukhy) – IM 18 – Interzis minorilor sub 18 ani

16 ianuarie 2021 Ora 14.00 – „Trolii descoperă lumea” – Trolls World Tour – (regia Walt Dohrn, David Smith) – 3D – DUBLAT – AG

17 ianuarie 2021 Ora 14.00 – „Animal crackers” – (regia Scott Christian Sava, Dean Lorey) – 2D – DUBLAT – AG

Preț bilet: 12 lei Preț bilet film 3D: 15 lei (ochelarii incluși)

