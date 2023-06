Bărbatul se afla într-o sală de jocuri și se bucura liniștit de experiența oferită de unul dintre aparatele de joc. Îmbrăcat în uniforma sa de serviciu, el se relaxa fără nicio rezervă în fața păcănelelor. Cu toate acestea, nu putem să afirmăm cu certitudine dacă se afla în timpul orelor de serviciu, dar astfel de acțiuni nu reflectă în mod pozitiv imaginea instituției pe care o reprezintă. Dacă ar fi fost în afara orelor de program și fără uniformă, situația ar fi putut fi privită într-o altă lumină.

La aproprierea jurnaliștilor, omul legii a devenit recalcitrant

„Eu am ieșit, plec acasă, care este problema? Nu îți este rușine”, a precizat agentul.

„Nu știu dacă este interzis să poarte uniforma pe stradă, dacă era în afara serviciului, nu ar trebui să fie problemă. În timpul serviciului e în timpul serviciului, nu este la păcănele. Nu știu dacă l-ați fi văzut într-o situație indecentă, astea sunt păcatele unor oameni, joacă la jocuri de noroc. În timpul serviciului, cu siguranță, nu are cum să fie plecat, noi ne monitorizăm agenții în mod constant, pentru a vedea unde sunt, deci nu are cum să fie la serviciu. Ar trebui să lipsească de undeva, noi verificăm în mod constant, dacă ar lipsi, am ști imediat unde sunt și de ce”, a declarat presei locale Dănuț Podea, directorul Direcției Județene de Pază Iași.