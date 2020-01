Silviu Gurlui, conferențiar universitar la Facultatea de Fizică din cadrul Universității „Al. I. Cuza“, a postat pe pagina sa de Facebook resturile rămase în urma jocului de artificii din seara de revelion. Cadrul universitar a găsit și proiectile care nu au explodat.

„Am prelevat tot ce se putea de la un foc de artificii, de la capsule arse și respectiv capsule intacte. Ceea ce vedeți dvs aici reprezintă material de studiu de importanță vitală pentru a înțelege necanismele formării poluanților în atmosferă. Maximum maximorum. Acestea sunt importante să înțelegem câtă poluare se propagă în aer și cât de nocivă este din prisma nu neapărat a concentrației ci mai ales a tipurilor de compuși care se formează, care se transformă.

LE. Evident, capsula care pare întreagă, intactă, am predat-o organelor de securitate din Palat. Poate dacă era găsită de vreun copil sau mai știu eu ce, ar fi putut cauza daune. Nu știu, nu sunt specialist în acest domeniu însă am certitudinea că acum e ok. Am verificat tot spațiul din jurul Palatului și este curat, nu mai sunt fragmente sau capete de acest tip“, a scris Silviu Gurlui pe pagina sa de Facebook.