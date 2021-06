Având în vedere temperaturile ridicate din ultimele zile specifice sezonului estival și faptul că majoritatea cetățenilor preferă să petreacă timpul în natură, desfășurând diverse activități recreative, care implică și scăldatul în piscine, în ape curgătoare sau lacuri, pompierii recomandă cetățenilor să respecte câteva măsuri, în scopul preîntâmpinării unor evenimente nefericite, care se pot solda cu pierderi de vieţi omeneşti, ca urmare a riscului de înec, după cum urmează:

– Evitați scăldatul în râuri, lacuri, canale de irigaţii sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii foarte puternici, albiile nămoloase sau pline de plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci;

– Frecventați numai locurile special amenajate pentru înot şi respectați avertizările privind interzicerea scăldatului în alte zone decât cele autorizate.

– Evitați scăldatul solitar, fără a avea persoane prin apropiere, mai ales dacă nu știți să înotați sau nu aveți deprinderile necesare;

– Nu realizați acte de teribilism prin plonjare de pe platforme, poduri sau alte elemente de construcții;

– Nu intrați în apă când sunteți în stare de ebrietate, seara târziu sau pe timp de noapte.

De asemenea, părinții, bunicii și tutorii legali ai copiilor, trebuie să respecte următoarele măsuri pentru prevenirea riscului de înec al minorilor:

– nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziţionate special pentru cei mici ori în cadă;

– urmăriţi continuu comportarea copiilor în apă: nu vă lăsaţi distraşi de alte activităţi şi nu vă întoarceţi nicio clipă cu spatele la aceştia. Nu uitaţi că cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane mature, chiar dacă ştiu să înoate;

– echipamentele speciale pentru siguranţa înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile, tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult;

– purtarea vestelor de salvare de către copii este o metoda eficientă de prevenire a unor astfel de accidente;

Pompierii militari sunt mobilizați permanent, pentru gestionarea operativă a tuturor situațiilor de urgență și acordarea primului-ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate.

Reamintim tuturor cetățenilor faptul că numărul unic 112 este destinat exclusiv apelurilor de urgență!