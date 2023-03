Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat, miercuri, că votul privind aderarea României la Spațiul Schengen va avea loc în consiliul JAI doar după ce Austria „va fi convinsă” să voteze favorabil.

„Vom avea un vot viitor cu privire la aderarea României la Spațiul Schengen, în consiliul miniștrilor Justiției și Afaceri Interne iar acel vot va fi unul pozitiv, însă tocmai pentru a garanta că acel vot este pozitiv noi vom repune subiectul pe agenda miniștrilor doar la momentul la care unanimitatea este întrunită. Anul trecut, am procedat corect, având un vot în luna decembrie care a arătat sprijinul larg pentru România și faptul că Austria, singurul stat care s-a opus, a fost izolat. Am procedat corect având acel vot. Deci în momentul de față România are solidaritatea tuturor statelor, a Comisiei Europene și toată lumea se implică să convingem Austria.

Vom avea un vot, vom pune subiectul pe ordinea de zi, doar după ce Austria va fi convinsă și când avem garantat un vot pozitiv. Ce cred că va ajuta la schimbarea poziției sunt următoarele lucruri: 1. Dacă într-adevăr presiunea migraționistă din Austria scade. 2. Dacă Comisia Europeană propune măsuri concrete pe migrațiune și acest lucru s-ar întâmpla, inclusiv că Comisia a lucrat cu Serbia pentru ca Serbia să solicite vize oamenilor din țări din care veneau cei mai mulți refugiați în Austria. Cei mai mulți veneau din India, Indonezia, Tunisia, Pakistan, Bangladesh, prin Serbia, Ungaria spre Austria. Dacă situația din Austria se îmbunătățește, plus că au trecut acele alegeri importante. Mai trebuie făcut un lucru, trebuie lucrat cu mediul de afaceri. Aici autoritățile din România au început să lucreze foarte bine cu mediul de afaceri, cu formatorii de opinie, pentru a crea un curent favorabil României în spațiul public în Austria. Cu toate aceste ingrediente, putem să avem o decizie favorabilă.

Nu avem niciun motiv de pesimism privind anul acesta. Lucrurile merg mai bine, nu merg mai rău în ceea ce privește inclusiv Austria, dar la momentul la care știm că avem o perspectivă clară și completă, evident că ea va fi anunțată public de către factorii de decizie. Nu m-aș lega de o anumită dată. Data va fi ultimul lucru pe care îl vom stabili”, a spus Siegfried Mureșan la un post TV.