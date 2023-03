Şoferiţa acuzată că a provocat o tragedie rutieră la Iaşi, în urma căreia patru oameni şi-au pierdut viaţa, cere să fie judecată la Vaslui.

Potrivit avocatului familiilor victimelor femeia a cerut ca dosarul său să fie judecat de către Tribunalul Vaslui.

„Desi trimisa in judecata pentru 4 crime ( omor calificat ) plus probleme serioase de alcoolemie, inculpata Ghervase arata aceeasi sfidare pentru familiile victimelor prezente in sala de judecata si mai cu seama in momentul prezentarii cererii de stramutare a dosarului din Iasi catre Tribunalul Vaslui. Desi nu ar putea sa duca la o schimbare a situatiei inculpatei, poate mai degraba o tergiversare si extensie in timp .dureroasa de altfel pentru familiile victimelor, inculpata sustine in continuare ca nu ea ar fi produs accidentul. Termenul de fond este pe 28 martie iar astazi se va pronunta solutia pe stramutare”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Tragedia a avut loc în luna iunie 2022, în municipiul Iaşi. Un autoturism Alfa Romeo, condus de o ieșeancă în vârstă de 39 de ani, a intrat în plin într-o autoutilitară aparținând firmei de lucrări publice a Municipiului Iași.

Mașina a spulberat pur și simplu șapte muncitori. În urma coliziunii au rezultat opt victime, în cazul a patru dintre acestea fiind declarat decesul.

Femeie a fost reţinută a doua zi, însă oamenii legii au fost nevoiţi să o localizeze cu ajutorul colegilor din structurile speciale, care i-au localizat GPS-ul telefonului. Aceasta a fost ridicată de pe o terasă din Iaşi. Şoferiţa a fost arestată pentru 30 de zile, fiind cercetată pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.