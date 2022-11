Mihai Chirica a declarat că în urma unor analize s-a demonstrat că traficul din oraş este sufocat la orele de vârf atunci când părinţii îşi duc sau îşi iau copiii de la şcoală. În acest context, primarul vrea să propună Inspectoratului Şcolar Judeţean ca elevii din clasele I-IV să înceapă cursurile mai târziu.

“Intenționăm, după o analiză făcută în ultimele săptămâni, să cerem Inspectoratului Școlar Județean ca învățământul primar de zi să înceapă cu orele 8.30, este cel care are influența cea mai accentuată în traficul de dimineață, odată cu începerea școlii. În felul acesta, am decala un pic față de începutul altor cursuri, mai sunt care încep la 8 fără un sfert sau la 8 și un sfert, dar ponderea cea mai mare în trafic o are învățământul primar pentru care o să cerem să înceapă la 8.30”, a declarat Mihai Chirica.

Întrebat de jurnalişti când va înainta această propunere către Inspectoratul Şcolar Judeţean, Mihai Chirica a precizat “cât mai repede”. “Ar fi mai comod și pentru părinți, și pentru copii, s-ar trezi puțin mai târziu, și pentru trafic, și pentru noi toți. Sperăm ca Inspectoratul să înțeleagă, sigur este receptiv, iar noi nu facem propunerea abuziv, avem studiul de trafic și urmează să primim datele finale, vrem să comunicăm, să dialogăm și să găsim soluția cea mai bună”, a mai declarat primarul din Iaşi.

Sursa: Realitatea de Iasi