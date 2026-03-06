28 de curse aeriene au fost anulate, vineri, din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu
6 mar. 2026, 08:26
Actualizat: 6 mar. 2026, 08:26
Articol scris de Scris de Realitatea de Iasi
Sursă: realitatea.net
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 28 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh au fost anulate vineri din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.
Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 28 de zboruri, spre/dinspre 7 destinaţii: 13 plecări şi 15 sosiri.
Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, Fly Dubai, Qatar Airways, Ryanair, Sky Up, Tarom, Wizz Air.
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti subliniază că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian.
