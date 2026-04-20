40 de minute de coșmar: Copii blocați la 5 metri înălțime, cu capul în jos, într-un carusel din Caransebeș

Distracția s-a transformat în panică duminică seara, la Caransebeș, unde un carusel s-a blocat cu mai mulți adolescenți în el.

Au fost momente de panică la Caransebeș duminică seara, în jurul orei 23.00, cât mai mulți copii și tineri au rămas blocați într-un carusel amplasat în Parcul Dragalina din Caransebeș. Mașinăria avea 18 locuri, dintre care 14 ocupate cu tineri cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani, iar unul dintre brațe a rămas blocat aproximativ 40 de minute, la o distanță de circa 4-5 metri de sol, în poziția răsucit cu capul spre sol, fără a mai răspunde comenzilor, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin, potrivit expressdebanat.ro .

La fața locului au intervenit de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvări de la înălțime, precum și un echipaj SMURD. În sprijin, au fost alocate și patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Persoanele surprinse în dispozitiv au fost coborâte în siguranță, caruselul fiind readus în poziția inițială prin acțiuni manuale, cu ajutorul frânghiilor utilizate de către pompieri, spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” Caraș-Severin. 10 dintre tineri, prezentând atacuri de panică, au fost preluați de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și transportați la spitalul din Caransebeș, unde li s-au acordat îngrijiri medicale, fără a rămâne însă internați, mai precizează IPJ Caraș-Severin.

Advertising

În urma incidentului din Parcul Dragalina, au fost sesizați și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă și cei ai Protecției Consumatorului Caraș-Severin, iar administratorul societății, un bărbat de 49 de ani, din județul Ilfov, a fost condus la sediul poliției pentru cercetări.

„În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, iar caruselul fost indisponibilizat până la finalul cercetărilor”, precizează IPJ Caraș-Severin. Polițiștii continuă cercetările în acest caz în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerii măsurilor legale care se impun.