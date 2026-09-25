Advertising
Actualitate· 2 min citire
Accident feroviar în județul Iași. O mașină în care se aflau şapte persoane a fost lovită de tren
FOTO: ISU Iași
Publicat25 sept. 2026, 07:36
SursăRealitatea.Net
Un autoturism în care se aflau șapte persoane a fost lovit de un tren, joi seară, în zona localității Ceplenița, județul Iași. Patru persoane au fost scoase dintre fiarele contorsionate ale mașinii de către pompieri, dar au refuzat evaluarea medicală și transportul la spital.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:28Vremea în România în următoarele 4 săptămâni. ANM anunță un octombrie mai cald decât normal
- 08:22Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
- 08:16Femeie salvată azi-noapte din Munții Ceahlău
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News