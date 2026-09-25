Accident feroviar în județul Iași. O mașină în care se aflau şapte persoane a fost lovită de tren

Publicat 25 sept. 2026, 07:36 Sursă Realitatea.Net

Un autoturism în care se aflau șapte persoane a fost lovit de un tren, joi seară, în zona localității Ceplenița, județul Iași. Patru persoane au fost scoase dintre fiarele contorsionate ale mașinii de către pompieri, dar au refuzat evaluarea medicală și transportul la spital.

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