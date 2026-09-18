Advertising
Social· 1 min citire
Două pisici moarte și un recipient cu SO2, găsite în curtea unei școli din Iași
FOTO: Pixabay.com
Pompierii intervin cu echipaje specializate după descoperirea alarmantă
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:52Ce spune Nicușor Dan despre clasa românească închisă în Ucraina. Zelenski: „Nu se poate închide nicio instituție”
- 11:58Monica și Leonard Doroftei, la Realitatea PLUS: Gestul romantic care a emoționat-o pe Monica
- 10:22Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Cum se schimbă vremea la începutul lunii octombrie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News