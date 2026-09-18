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Două pisici moarte și un recipient cu SO2, găsite în curtea unei școli din Iași

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 10:28

Pompierii intervin cu echipaje specializate după descoperirea alarmantă

În curtea unei unități de învățământ din Iași au fost descoperite două pisici moarte, alături de un recipient pe care era scris SO2. Dioxidul de sulf este un gaz care, în concentrații ridicate, poate fi periculos și chiar letal pentru oameni și animale.

Intervenție rapidă a autorităților

Alertate, echipajele de pompieri s-au deplasat imediat la fața locului cu aparatură specială pentru măsurarea concentrațiilor de gaze și pentru asigurarea zonei. Specialiștii au verificat dacă există vreun risc de contaminare a aerului sau a solului în perimetrul școlii.

Descoperirea a stârnit îngrijorare în rândul părinților și al personalului școlar, în special din cauza prezenței substanței toxice într-un spațiu frecventat de copii. Autoritățile au demarat verificări pentru a stabili proveniența recipientului și cauza decesului animalelor.

Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” aparține de Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”.

Deocamdată nu au fost anunțate victime umane, iar intervenția s-a concentrat pe eliminarea oricărui pericol potențial. Cazul rămâne sub investigație.

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