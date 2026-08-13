Ilie Bolojan, în teleconferinţă cu prefecţii pe tema PNRR: Sunt peste 15.000 de proiecte în toată ţara

„În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanţate prin PNRR şi să ne asigurăm că acestea sunt recepţionate la timp”, a transmis premierul interimar.
Finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o priortate pentru următoarele două săptămâni, a transmis, joi, premierul intermar llie Bolojan, după o teleconferință cu miniştrii de resort, prefecţii şi reprezentanţii serviciilor guvernamentale din teritoriu, responsabili de recepţia proiectelor de investiţii.
„Am avut în această dimineaţă, împreună cu miniştrii de resort, o teleconferinţă cu prefecţii şi reprezentanţii serviciilor guvernamentale din ţară responsabili de recepţia proiectelor de investiţii. În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanţate prin PNRR şi să ne asigurăm că acestea sunt recepţionate la timp. Sunt peste 15.000 de proiecte în toată ţara. O bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educaţiei, în vederea dotării şcolilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării şi prin intermediul primăriilor. Sunt investiţii în şcoli, dispensare, anveloparea blocurilor şi alte investiţii locale”, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.
Premierul interimar a subliniat că mai sunt aproximativ 4.500 de proiecte nerecepţionate.
„Recepţionarea lor înseamnă atât finalizarea lucrărilor, cât şi notarea în cartea funciară şi încărcarea în platforma electronică pusă la dispoziţia autorităţilor locale, a documentelor finale care atestă încheierea finanţării. Lucrările recepţionate până la finalul lunii august vor avea finanţarea asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări, prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene. Le-am cerut prefecţilor şi reprezentanţilor celorlalte instituţii din teritoriu să se mobilizeze, astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepţionate în termen”, a punctat Bolojan.
Fondurile europene şi cele din bugetul de stat au finanţat, în ultimii ani, investiţii importante, de la autostrăzi şi electrificarea căii ferate până la construcţia de spitale, anveloparea blocurilor şi amenajarea de spaţii verzi, a mai transmis premierul interimar.