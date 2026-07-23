Vremea severă a creat pagube în 24 de localități și în București. Peste 170 de case, curți și subsoluri, inundate

Echipele operative ale Ministerului Afacerilor Interne continuă să monitorizeze evoluția fenomenelor hidrometeorologice și rămân pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea pagubelor.
Fenomenele hidrometeorologice severe înregistrate miercuri au produs efecte în 24 de localități din județele Buzău, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov și Prahova, precum și în municipiul București, potrivit bilanțului actualizat transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență.
În intervalul orar 8:00 – 18:00, pompierii și celelalte structuri de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 106 case, 50 de curți, 12 beciuri sau subsoluri și patru spații aparținând unor operatori economici.
Echipajele au intervenit și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la cinci imobile și pentru degajarea a 14 copaci prăbușiți. Patru autoturisme au fost avariate în urma manifestării vremii nefavorabile.
Cea mai dificilă situație a fost înregistrată în localitatea Pleașa, județul Prahova, unde parterul unui bloc de locuințe, în care sunt amenajate 20 de garsoniere, a fost inundat.
Din spațiile afectate au fost evacuate zece persoane, între care un minor. Acestea au fost relocate într-un cămin din comuna Bucov, pus la dispoziție de autoritățile locale.
Alte zece locuințe din apropierea blocului au fost afectate de inundații. Două persoane adulte au fost evacuate și cazate în același cămin.
Potrivit autorităților, niciuna dintre persoanele evacuate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
În contextul amplificării intervențiilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis redimensionarea dispozitivului de forțe din județul Prahova. În sprijinul pompierilor prahoveni au fost trimise două autocamioane de intervenție, două microbuze, două buldoexcavatoare și 17 salvatori de la ISU Teleorman și Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență Ciolpani.
Echipele operative ale Ministerului Afacerilor Interne continuă să monitorizeze evoluția fenomenelor hidrometeorologice și rămân pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea pagubelor.
Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicațiile echipelor de intervenție și să urmărească informările oficiale referitoare la evoluția situației.