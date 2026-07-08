Avertizare de inundații în șapte județe. A fost emis Cod galben pe mai multe râuri, până joi

Publicat 8 iul. 2026, 12:48 Sursă realitatea.net

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineață, pentru râuri din șapte județe. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri, scurgeri importante pe versanți și depășiri ale cotelor de atenție.

Distribuie articolul