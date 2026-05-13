Cod galben de vânt puternic lovește România: rafale de până la 80 km/h și vreme de iarnă în plină primăvară

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru mai multe regiuni din sudul și sud-estul țării, valabilă pe parcursul zilei de miercuri.

Între orele 10:00 și 22:00, în Oltenia, vestul și sudul Munteniei, precum și în sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale cuprinse între 50 și 70 km/h, iar izolat acestea pot atinge chiar 80 km/h.

Pe lângă vântul puternic, meteorologii avertizează că vremea se schimbă brusc la nivel național, cu o răcire accentuată resimțită începând din vest și nord-vest și extinsă ulterior în toată țara.

Temperaturile scad sub valorile obișnuite pentru această perioadă, marcând un episod de instabilitate atmosferică neobișnuită pentru mijlocul lunii mai.

În zonele montane înalte, condițiile devin și mai severe: sunt așteptate precipitații mixte, iar la altitudini mari pot apărea lapoviță și ninsoare, semn al unei mase de aer rece care a cuprins regiunea.

Atenționarea rămâne în vigoare până joi dimineață, autoritățile recomandând prudență în deplasări și evitarea zonelor expuse vântului puternic.