Guvernul Bolojan a majorat în secret salariile de la Romgaz - DOCUMENT

O nouă decizie controversată a guvernului interimar condus de Ilie Bolojan. La câteva ore după ce purtătoarea de cuvânt a executivului a infirmat informația obținută pe surse de Realitatea Plus privind majorarea salariilor din Romgaz, documentul a apărut ulterior în spațiul public ca act oficial.

Documentul prin care salariile din Romgaz cresc cu 6,5% de la 1 iunie este semnat de Ilie Bolojan, de vicepremierul și ministru interimar al Energiei, Oana Gheorghiu, precum și de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Executivul justifică măsura prin programul record de investiții al companiei, estimat la 5,6 miliarde de lei în 2026. Printre proiectele strategice se află Neptun Deep, finalizarea centralei de la Iernut și acordul de principiu privind preluarea activității operaționale de la Azomureș.

Guvernul susține că majorarea este necesară pentru menținerea personalului calificat, într-un context în care ROMGAZ are un rol esențial în securitatea energetică și în stabilitatea pieței de gaze.

În cursul zilei, după ce informația legată de memorandum a apărut în spațiul public, Realitatea PLUS a contactat-o pe purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, dar aceasta a negat că salariile companiei ar fi fost mărite.