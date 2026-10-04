Doliu în învățământul ieșean. A murit profesoara Rodica Luca, fost inspector școlar general
Doliu la Iași
Doliu în învățământul ieșean. A murit profesoara Rodica Luca, fost inspector școlar general și director al Colegiului Național Iași.
Este doliu în învățământul ieșean după moartea profesoarei de fizică Rodica Luca, una dintre personalitățile care au avut o contribuție importantă la dezvoltarea educației din Iași. Fost director al Colegiului Național Iași și fost inspector școlar general, Rodica Luca a dedicat zeci de ani formării mai multor generații de elevi.
Anunțul privind trecerea sa la cele veșnice a fost făcut de reprezentanții Colegiului Național Iași, instituție de care numele profesoarei Rodica Luca este strâns legat.
Rodica Luca, o viață dedicată fizicii și educației
Profesoara Rodica Luca a predat fizica timp de mai multe decenii și s-a remarcat prin pasiunea pentru această disciplină, dar și prin rezultatele obținute de elevii pe care i-a pregătit.
Activitatea sa didactică a fost legată de unele dintre importantele instituții de învățământ din Iași. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, a predat la Liceul „Dimitrie Cantemir”, iar ulterior și-a continuat activitatea la Colegiul Național Iași.
Prin rigoare, exigență și apropierea față de elevi, Rodica Luca a contribuit la formarea mai multor generații de tineri pasionați de știință. Rezultatele obținute de elevii săi la olimpiadele de fizică au reprezentat una dintre dovezile activității sale pedagogice.
Fost director al Colegiului Național Iași
Rodica Luca a ocupat și funcția de director al Colegiului Național Iași, una dintre instituțiile de prestigiu ale învățământului ieșean.
În perioada în care s-a aflat la conducerea instituției, profesoara a pus accent pe performanța școlară, organizare și susținerea activității educaționale. Colegiul Național Iași amintește contribuția sa importantă la dezvoltarea instituției și la pregătirea elevilor.
Rodica Luca a fost inspector școlar general al Iașiului
Dincolo de activitatea la catedră și de conducerea Colegiului Național, Rodica Luca a avut un rol important și în administrația educației ieșene.
Aceasta a ocupat funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași. Surse documentare locale indică faptul că s-a aflat la conducerea Inspectoratului în anii '90, într-o perioadă de transformări importante pentru sistemul de educație de după 1989.
Experiența acumulată în activitatea didactică și managerială a contribuit la modul în care Rodica Luca a coordonat activitatea instituției și a susținut performanța în educație.
A lăsat în urmă manuale și culegeri de fizică
Moștenirea profesională a profesoarei Rodica Luca nu se rezumă la activitatea desfășurată în școli și în administrația educației.
Aceasta a fost autoare și coautoare de manuale, culegeri de probleme și materiale destinate pregătirii elevilor. Printre lucrările asociate numelui său se află volume dedicate studiului fizicii și pregătirii pentru examene.
Prin aceste materiale, contribuția sa la educația elevilor a depășit sala de clasă, ajungând la generații de tineri din întreaga țară.
Un nume important pentru învățământul ieșean
Moartea profesoarei Rodica Luca reprezintă o pierdere pentru comunitatea educațională din Iași. Colegi, foști elevi și oameni care au cunoscut-o își vor aminti de profesorul de fizică pasionat, de managerul implicat și de omul care a contribuit, de-a lungul carierei, la formarea mai multor generații.
Rodica Luca rămâne în memoria învățământului ieșean atât prin activitatea sa didactică, cât și prin funcțiile de conducere pe care le-a ocupat și prin lucrările de specialitate pe care le-a lăsat în urmă.
Drum lin printre stele, doamna profesoară!
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