Drone ucrainene s-au prăbușit în Finlanda. Helsinki investighează incidentele și exclude o amenințare militară

Mai multe drone s-au prăbușit recent pe teritoriul Finlandei, iar cel puțin una dintre ele a fost identificată ca fiind ucraineană, au confirmat oficialii de la Helsinki pe 29 martie. Între timp, conflictul militar a intrat în ziua cu numărul 1500.

Ministrul de Externe al României, la Bucha: ”Am aprins o lumânare pentru femeile, bărbaţii şi copiii nevinovaţi ucişi în urmă cu patru ani de invadatorii ruşi”

Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, a participat, marţi, la ceremonia de comemorare a victimelor de la Bucea, Ucraina, ”una dintre cele mai negre pagini de istorie a acestui război ilegal şi barbar”.

”Astăzi, la Bucha, în Ucraina, am aprins o lumânare pentru femeile, bărbaţii şi copiii nevinovaţi ucişi în urmă cu patru ani de invadatorii ruşi. Tăcerea grea care s-a lăsat în faţa Bisericii Sfântul Andrei a suprascris orice posibil discurs. Am venit împreună cu miniştri de externe să comemorăm patru ani de la una dintre cele mai negre pagini de istorie a acestui război ilegal şi barbar, dar şi să ţinem împreună speranţa aprinsă. Trebuie să câştige un viitor în care copiii cresc liberi de teamă”, a scris Oana Ţoiu pe Facebook.

Șefa diplomației românești a adăugat că ”ruşii au fost alungaţi de aici, deşi credeau că vor stăpâni acest loc”: ”Ajunseseră cu ocupaţia ilegală la doar 17 km de Kiev. Sute de copii răpiţi au fost şi ei redaţi comunităţii şi familiilor lor. Bucha este acum o istorie despre lumină şi întuneric”.

”Am discutat astăzi despre măsurile pe care le luăm împreună pentru a exista consecinţe pentru criminali. Nu putem onora memoria victimelor doar prin reculegere. Este nevoie de justiţie, iar vinovaţii trebuie să plătească. Aceasta este şi miza României: orice agresiune să aibă consecinţe, nu recompense”, a anunţat ministrul de Externe.

Oana Ţoiu anunţă că s-a discutat şi despre paşii viitori pentru înfiinţarea unui Tribunal Special pentru crima de agresiune, despre registrul daunelor şi despre operaţionalizarea Comisiei internaţionale pentru despăgubiri.

”Dincolo de instrumente, însă, prezenţa noastră astăzi aici a fost despre felul comun în care vedem viitorul: unul bazat pe libertate şi prosperitate, un viitor fără război în Ucraina. Şi vom munci pentru asta, iar parteneriatul strategic semnat de preşedinţii României şi Ucrainei asigură cadrul pentru a întări nu doar buna vecinătate, ci şi drumul spre un viitor comun european”, a conchis ministrul român de Externe.

Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, şi omologul său rus, Serghei Lavrov, au discutat despre sancţiunile UE, arată o înregistrare audio publicată marţi de un site de ştiri de investigaţie, cu câteva zile înaintea alegerilor care ar putea decide dacă Ungaria îşi menţine cursul pro-Moscova, relatează Reuters.

Înregistrarea publicată de Vsquare.org , cu sediul la Varşovia, pretinde că surprinde o convorbire telefonică din august 2024 între ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, şi ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent autenticitatea înregistrării audio, dar într-un videoclip de pe Facebook, ministrul maghiar Szijjarto a declarat că interceptarea convorbirilor sale telefonice reprezintă un „scandal uriaş”.