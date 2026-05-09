Cod galben de ploi și furtuni în mai multe regiuni ale țării

Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, 9 mai 2026, o atenționare Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină, valabilă între orele 10:00 și 22:00.

Sunt vizate 17 județe din Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei, precum și zone din Carpații Meridionali și Orientali. Printre județele afectate se numără Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți și Dolj, dar și părți din Hunedoara și Alba.

Potrivit ANM, în aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 40-50 km/h și, izolat, grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar pe alocuri la 30-50 l/mp.

Un al doilea Cod galben va fi valabil de sâmbătă seara până duminică dimineață în nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Orientali. În București, vremea se răcește și va ploua slab.