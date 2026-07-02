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Inna, gest emoționant la un an de la moartea lui Mihai Leu. Mesajul care i-a impresionat pe fani
Inna
Artista Inna i-a adus un omagiu emoționant lui Mihai Leu, la un an de la moartea fostului mare campion al României. Cântăreața a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, prin care și-a exprimat regretul pentru dispariția celui pe care l-a considerat un prieten apropiat.
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