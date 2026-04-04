Iranul deschide tranzitul în Strâmtoarea Ormuz pentru navele cu bunuri esențiale

Iranul a autorizat trecerea vaselor care transportă bunuri esențiale către porturile sale prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei scrisori citate de agenția iraniană Tasnim. Decizia vine în timp ce mai multe nave, inclusiv unele cu proprietari turci, așteaptă permisiunea de tranzit în urma blocajelor generate de conflictul declanșat la 28 februarie.

Potrivit agenției Tasnim, scrisoarea transmisă de autoritățile iraniene precizează că navele care se îndreaptă spre porturile Iranului, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu instituțiile competente și să respecte protocoalele stabilite pentru traversarea Strâmtorii Ormuz.

Măsura vizează asigurarea fluxului de bunuri esențiale, într-un moment în care tensiunile din regiune au perturbat semnificativ transporturile maritime.

Două nave turce au primit deja permisiunea de tranzit

Ministrul turc al transporturilor, Abdülkadir Uraloglu , a declarat pentru CNN Turk că două dintre cele 15 nave cu proprietari turci aflate la intrarea în strâmtoare au primit deja aprobarea de a continua drumul.

El a precizat că alte patru nave au ales să rămână pe loc, iar discuțiile cu autoritățile relevante continuă pentru a permite tranzitul celorlalte nouă nave.