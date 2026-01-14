NASA lucrează de câțiva ani la un prototip de reactor nuclear

NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, conform declaraţiilor făcute marţi de administratorul NASA, Jared Isaacman.

NASA lucrează de câțiva ani la un prototip de reactor nuclear care să poată alimenta una sau mai multe baze pe suprafaţa selenară, baze ce urmează să fie ridicate în cadrul programului Artemis.

Donald Trump a semnat în decembrie un ordin executiv privind începerea constrcției unei baze până în 2030.

NASA şi Departamentul american pentru Energie (DOE) au anunţat marţi că au semnat un memorandum în care îşi reafirmă angajamentul de a respecta acest termen limită.

„În cadrul politicii spaţiale naţionale a preşedintelui Trump, America este determinată să revină pe Lună, să-şi construiască infrastructura necesară pentru a rămâne acolo şi să facă investiţiile necesare pentru următorul salt gigantic spre Marte şi dincolo (de această planetă)”, a declarat şeful NASA, Jared Isaacman.

„Realizarea acestui viitor necesită energie nucleară. Acest acord permite o colaborarea mai strânsă între NASA şi Departamentul de Energie pentru a asigura capabilităţile necesare deschiderii unei Ere de Aur a explorărilor spaţiale şi descoperirilor”, a adăugat el.