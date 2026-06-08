Panică la Kremlin după amenințarea spionajului cu AI! Sistemul care îl protejează pe Vladimir Putin, oprit și verificat de urgență

Serviciile de securitate din Rusia ar fi decis suspendarea temporară a unui sistem special de supraveghere utilizat pentru protecția președintelui Vladimir Putin și a cercului său apropiat, pe fondul temerilor legate de vulnerabilități în fața tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Informațiile apar într-o investigație a Financial Times, care citează surse apropiate situației și susține că decizia ar fi fost luată în urma unor îngrijorări privind posibilitatea ca astfel de sisteme să fie compromise și exploatate în scop de spionaj.

Potrivit acelorași surse, preocupările au fost amplificate de scenarii recente din Orientul Mijlociu, unde tehnologii de analiză video ar fi fost folosite pentru a procesa volume mari de imagini și pentru a reconstrui tipare de mișcare ale unor persoane vizate.

Sistemul afectat ar funcționa separat de rețeaua extinsă de camere de supraveghere din Moscova și ar avea rolul de a monitoriza în mod avansat activitățile și traseele persoanelor protejate. Acesta ar fi fost oprit temporar pentru verificări tehnice și de securitate.

Ulterior, inginerii ar fi lucrat la izolarea completă a infrastructurii de internet, înainte ca sistemul să fie repornit, după cum precizează sursele citate.

Deși autoritățile ruse nu au confirmat oficial informațiile, cazul evidențiază preocupările tot mai mari ale serviciilor de securitate la nivel global privind utilizarea inteligenței artificiale în operațiuni de supraveghere și spionaj.