Peste 15.000 de pelerini au stat în ploaie și frig la moaștele Sfintei Parascheva. Ce spun credincioșii

Peste 15.000 de credincioși au ajuns la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în cadrul pelerinajului desfășurat în perioada 8–14 octombrie 2026.
Oamenii au îndurat temperaturile scăzute și ploaia, iar unii au așteptat chiar și 24 de ore pentru a ajunge la raclă. Mulți spun că au venit să se roage pentru sănătatea familiei și pentru a găsi alinare în momentele dificile.
Cozi de kilometri la moaștele Sfintei Parascheva
Pelerinajul de la Iași a atras mii de oameni încă din primele zile. Credincioșii s-au așezat la rând în apropierea Catedralei Mitropolitane, iar coada s-a întins pe mai bine de cinci kilometri.
Timpul de așteptare a ajuns la aproximativ șase ore pentru persoanele care s-au alăturat rândului în perioadele aglomerate. Primii pelerini au așteptat până la 24 de ore pentru a se închina.
Racla Sfintei Parascheva a fost scoasă din catedrală și așezată într-un baldachin amenajat în curte, pentru a permite accesul credincioșilor pe durata manifestărilor religioase.
De ce vin oamenii la Iași
Mulți dintre cei prezenți spun că se roagă pentru sănătatea părinților, a copiilor și a altor membri ai familiei. Alții vin pentru a mulțumi pentru ajutorul pe care consideră că l-au primit în momente grele.
Pentru numeroși pelerini, participarea la acest eveniment religios reprezintă o tradiție anuală. Unii au parcurs sute de kilometri pentru a ajunge la Iași, iar alții au venit în grupuri organizate.
În apropierea raclei, credincioșii au adus iconițe și obiecte religioase pe care le-au atins de baldachin, potrivit tradiției lor.
Zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Aglomerația și efortul depus în timpul orelor de așteptare au determinat mai mulți pelerini să solicite ajutor medical. Peste 40 de persoane au avut nevoie de îngrijiri, iar unele au fost transportate la spital. Un bărbat se afla în stare critică, potrivit informațiilor prezentate în relatările despre eveniment.
Autoritățile și echipele medicale au rămas în zonă pentru a interveni în cazul persoanelor care se simt rău.
Trenuri suplimentare pentru pelerinii care ajung la Iași
Pentru a face față numărului mare de călători, CFR Călători a anunțat suplimentarea capacității de transport pe rutele către și dinspre Iași, în perioada 8–15 octombrie.
Pelerinajul se încheie pe 14 octombrie, ziua în care este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva. Înainte de sărbătoarea religioasă, moaștele sunt purtate în procesiunea „Calea Sfinților”, organizată pe străzile din centrul orașului.
Evenimentul atrage anual credincioși din întreaga țară, iar organizatorii se așteaptă ca numărul celor care ajung la raclă să crească pe măsură ce se apropie ziua de prăznuire.