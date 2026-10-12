Peste 15.000 de pelerini au stat în ploaie și frig la moaștele Sfintei Parascheva. Ce spun credincioșii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 18:22

Peste 15.000 de credincioși au ajuns la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în cadrul pelerinajului desfășurat în perioada 8–14 octombrie 2026.

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