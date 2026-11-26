CFR Călători a preluat marți, 24 noiembrie, două trenuri electrice noi Alstom Coradia Stream. Ramele vor opera pe patru rute interregionale, printre care și Cluj-Napoca – Iași.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat că ramele TS27 și TS28 au trecut de recepția pentru punerea în serviciul comercial. Cele două trenuri electrice, construite de Alstom, pot circula de acum cu pasageri.
Recepția a fost efectuată de reprezentanți ai ARF, ai companiei EGIS și ai producătorului Alstom. În aceeași zi, 24 noiembrie, a avut loc și recepția preliminară a celei de-a treia rame, TS29, care a încheiat Testul de Acceptare la Fabrică (FAT). Verificările au inclus inspecție vizuală și analiza documentației tehnice.
Ramele au fost date în administrare Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) „CFR Călători”, prin al treilea contract de servicii publice licitat din România, cunoscut sub numele CSP-L3.
Traseele deservite de noile trenuri
Potrivit ARF, cele două rame vor fi folosite pe patru trasee. Dintre acestea, doar ruta Cluj-Napoca – Iași nu pornește din București.
Trenurile sunt livrate în cadrul contractului RUIC 257/2022, semnat de ARF cu Alstom Ferroviaria S.p.A. Documentul prevede achiziția a 37 de rame electrice interregionale noi, de tip RE-IR.
Finanțarea și obiectivele proiectului
Investiția se desfășoară în două etape. Prima a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, iar a doua este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Autoritatea de management a proiectului este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Costul total al proiectului este de 1.708.996.863,41 lei.
ARF precizează că principalul obiectiv este legarea Capitalei de marile orașe ale țării, reducerea timpilor de călătorie și îmbunătățirea serviciilor pentru pasageri. Proiectul vizează, de asemenea, atribuirea contractelor de servicii publice tuturor operatorilor licențiați, conform legislației naționale și europene.