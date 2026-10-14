Scandal la Catedrala Mitropolitană din Iași: doi bărbați au forțat intrarea și au fost încătușați de jandarmi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 oct. 2026, 15:45

Doi bărbați au fost imobilizați de jandarmi miercuri, 14 octombrie, după ce au forțat intrarea în Catedrala Mitropolitană din Iași și au adresat injurii forțelor de ordine.

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