Scandal la Catedrala Mitropolitană din Iași: doi bărbați au forțat intrarea și au fost încătușați de jandarmi

Doi bărbați au fost imobilizați de jandarmi miercuri, 14 octombrie, după ce au forțat intrarea în Catedrala Mitropolitană din Iași și au adresat injurii forțelor de ordine.
Incidentul s-a produs în jurul orei 14:20, în timpul pelerinajului de Sfânta Parascheva. Cei doi urmează să fie duși la Parchet, existând suspiciunea săvârșirii infracțiunii de ultraj.
Cei doi bărbați au ignorat indicațiile jandarmilor
Potrivit Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, cei doi au trecut de gardurile de delimitare instalate la intrarea în Catedrală. Un jandarm aflat în dispozitiv le-a cerut să respecte regulile de acces, însă aceștia nu s-au conformat și au început să adreseze injurii.
Un alt jandarm a intervenit pentru a-și sprijini colegul și pentru a împiedica escaladarea conflictului. Cei doi bărbați au opus rezistență, astfel că forțele de ordine au fost nevoite să îi imobilizeze.
Ulterior, unul dintre ei ar fi continuat să manifeste un comportament agresiv și a fost încătușat pentru prevenirea unor noi incidente și protejarea persoanelor din zonă.
Bărbații urmează să fie duși la Parchet
Reprezentanții Jandarmeriei au anunțat că cele două persoane vor fi conduse la Parchet, unde vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
În cauză există suspiciunea săvârșirii infracțiunii de ultraj, însă încadrarea juridică și eventualele măsuri vor fi stabilite de autoritățile competente în urma verificărilor.
Incidentul are loc în contextul unui aflux mare de credincioși veniți la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria.
Aproximativ 190.000 de pelerini trecuseră pe la raclă
Potrivit datelor anunțate de autorități, până miercuri, la ora 15:00, aproximativ 190.000 de persoane trecuseră pe la raclele cu sfintele moaște, depuse într-un baldachin amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane.
În același timp, peste 15.000 de oameni așteptau la rând pe străzile din jurul lăcașului de cult.
Jandarmeria a precizat că, în ultimele 24 de ore, au mai fost înregistrate două situații în care persoane au încercat să depășească rândul pelerinilor, fiind necesară intervenția forțelor de ordine.
Autoritățile le recomandă participanților să respecte traseele de acces și indicațiile jandarmilor, pentru ca pelerinajul să se desfășoare în condiții de siguranță.